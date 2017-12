Anti Doping Danmark: Froomes salbutamoltal er meget højt

Sådan er meldingen fra Anti Doping Danmark (ADD), efter at det onsdag kom frem, at Chris Froome efter 18. etape i årets Vuelta afgav en urinprøve, der viste en for høj koncentration af salbutamol.

Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvor alvorlig sagen om en mistænkelig urintest under Vuelta a España er for cykelrytteren Chris Froome.

Salbutamol er i sig selv ikke et ulovligt stof, og det bruges af astmatikere som Chris Froome.

Den tilladte koncentration er 1000 nanogram per milliliter, men 7. september blev Sky-rytteren målt til at have 2000 nanogram per milliliter, altså dobbelt så meget som den tilladte mængde.

Sky oplyser onsdag på sin hjemmeside, at Froome blev testet yderligere 20 gange, og at ingen af de øvrige test viste mistænkelige salbutamoltal hos Vuelta-vinderen.

Ifølge Jakob Mørkeberg, der er videnskabelig konsulent i ADD, er det en bemærkelsesværdig høj koncentration af salbutamol, som blev målt i den britiske cykelrytters urin.

Spørgsmål: Er det sandsynligt, at en prøve den ene dag kan vise 2000 nanogram per milliliter, og at man alle andre dage er under den maksimalt tilladte mængde?

- Man har sat en grænse for, hvor meget det er tilladt at indtage, og så har man sat en grænse for, hvor meget man må have i urinen.

- Grænsen i urinen er baseret på nogle studier, og den er sat relativt højt, således at man med meget lille sandsynlighed vil nå over de 1000 nanogram, hvis man tager det efter de tilladte anvisninger.

- Det har man gjort for ikke at fange en hel masse, som ikke har gjort noget, de ikke burde. Ryger man op på det dobbelte, er sandsynligheden lille, siger Jakob Mørkeberg.

Spørgsmål: Så når prøven den ene dag ryger op i 2000 nanogram, mens prøverne alle de andre dage er på et acceptabelt niveau, så lyder det i dine øjne lidt specielt?

- Når han samtidig siger, at han har taget det inden for de tilladte administrationsdoser og har inhaleret det, som er det tilladte, så er det meget højt at ryge op på det niveau, siger den videnskabelige konsulent fra Anti Doping Danmark.

Sky fortæller, at Chris Froome oplevede akutte astmasymptomer i Vueltaens sidste uge, og at han derfor efter Sky-lægens råd øgede sin brug af salbutamol.

Sky oplyser samtidig, at det skete inden for de tilladte mængder.

Froome er ikke blevet suspenderet af Den Internationale Cykelunion (UCI).

Jakob Mørkeberg fortæller, at ryttere kan få en dispensation, hvis de oplever et akut astmatilfælde, så de for eksempel bliver nødt til at tage medicinen med et forstøverapparat.

- Så kan man nå op på høje koncentrationer, men det kræver, at man søger om dispensation, fordi man administrerer større doser end de tilladte.

- Så havde de (Sky, red.) skulle lægge en ansøgning til UCI om et astmaanfald, og at han (Froome, red.) derfor havde fået en højere dosis, og at de bagudrettet søgte om dispensation. Fordi det havde været en akut behandling, siger han.

Ifølge Jakob Mørkeberg kan brug af salbutamol give op til to års karantæne. Det er dog alt for tidligt at sige, om det når dertil i tilfældet med Chris Froome, der fire gange har vundet Tour de France.

Det vil afhænge af en individuel vurdering, blandt andet om og i hvor høj grad den pågældende eliteudøver har forsøgt at opnå en fordel ved at indtage en højere dosis end den tilladte.

- I tidligere sager er man endt på alt fra to år til nærmest en reprimande, siger han.

- Hvis man bliver taget med en for høj koncentration, vil normal praksis - i hvert fald hos os - være, at man skal gennemgå et studie, hvor man får nogle forskellige doser af stoffet.

- Og så ser man, hvor meget man udskiller, hvorefter man ser på, om det er foreneligt med det tilladte, siger Jakob Mørkeberg.