Antal tilmeldinger til US Open overrasker tennisforbund

Det siger direktøren for USA's tennisforbund, selv om en række af sportens mest prominente navne har valgt at springe turneringen over.

Antallet af spillere, som er villige til at stille op ved det forestående US Open i tennis, er overraskende højt i lyset af coronakrisen.

- Med hensyn til deltagerfeltet kunne jeg ikke være mere tilfreds i betragtning af tiderne og den forandrede verden, siger Michael Dowse, der er direktør for United States Tennis Association, og tilføjer:

- Det overstiger vores forventninger.

En række af sportens største stjerner har som følge af virusudbruddet valgt at droppe grand slam-turneringen i New York City, der begynder 31. august.

Det seneste afbud kom mandag fra rumæneren Simona Halep, der er nummer to på verdensranglisten.

Dermed slutter hun sig til verdensetter Ashleigh Barty, den forsvarende mester Bianca Andreescu, Elina Svitolina, Belinda Bencic og Kiki Bertens, som er de fem andre spillere fra top-10, der har valgt at springe US Open over i år.

Også den forsvarende US Open-mester hos herrerne, Rafael Nadal, har meldt afbud. Det samme har blandt andre Nick Kyrgios og Stan Wawrinka, mens Roger Federer har meldt afbud på grund af en knæskade.

Men store navne som Serena Williams, Novak Djokovic og Andy Murray har meldt deres ankomst.

- I sidste ende er vi her for vores fans. De vil få tennis at se i verdensklasse, siger Mike Dowse.

Det udvandede antal klassespillere giver amerikaneren Serena Williams en gylden chance for at vinde sin 24. grand slam-titel i single og dermed komme op på siden af Margaret Court, der har rekorden.

New York City var en af de hårdest ramte byer i USA, da virusudbruddet toppede første gang i marts.

Antallet af behandlingskrævende patienter var så stort, at et midlertidigt hospital på et tidspunkt blev etableret på det amerikanske forbunds indendørsbaner i byen.