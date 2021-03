Annulleret mål fører til regelændring om hånd på bolden

Fulham-angriberen havde lige udlignet til 1-1 mod Tottenham, men fik efterfølgende sit mål annulleret. Årsagen var, at bolden kort forinden havde ramt Majas holdkammerat Mario Leminas hånd, selv om Leminas arm var nede langs siden af kroppen, og han tydeligvis ikke kunne gøre noget.

Josh Maja blev efterladt som et stort spørgsmålstegn torsdag.

Men fra juli vil en scoring som Majas få lov til at blive på måltavlen.

International Football Association Board (Ifab), der forvalter fodboldlovene, har nemlig ændret reglen, så et mål ikke vil blive annulleret, selv hvis en medspiller kort forinden ved et uheld har ramt bolden med hånden.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifab opfordrer dog stadig dommere til at vurdere placeringen af spillerens arme eller hænder, når bolden rammer, inden der dømmes for en ulovlig berøring.

- Som følge af at fortolkningen af hånd på bolden-situationer ikke altid har været ensrettet på grund af forkert brug af reglen, bekræfter medlemmerne (af Ifab, red.), at ikke alle situationer, hvor en bold rammer en arm eller en hånd, er et regelbrud, lyder det fra Ifab i en udtalelse.

Siden indførslen af VAR i professionel håndbold har reglen om hånd på bolden været meget omdiskuteret. Især i forhold til hvad der kan betegnes som en unaturlig placering af arme og hænder, når bolden rammer.

Det forsøger Ifab også at afklare i sin udtalelse.

- En spiller anses for at have gjort sin krop unaturligt stor, når placeringen af hænder eller arme ikke er en konsekvens af spillerens kropsbevægelser i den pågældende situation, lyder det.