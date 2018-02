Anne Mette Hansen får comeback i EM-kvalifikationskampe

Landstræneren for Danmarks kvindelige håndboldlandshold, Klavs Bruun Jørgensen, udtog mandag en trup på 18 spillere til de kommende EM-kvalifikationskampe mod Tjekkiet i marts.

Bagspilleren er kommet i gang igen, og hun er udtaget til kampene, der bliver spillet henholdsvis 21. marts i Plzen og 24. marts i Aarhus.

Også unge Mie Højlund er med, efter at en skulderskade holdt hende fra at komme med i VM-truppen.

Efter to af seks kampe i EM-kvalifikationsgruppe 5 ligger Danmark nummer et med fire point, mens tjekkerne er nummer to med tre point.

- Tjekkiet er et hold, som vi på papiret er bedre end, men de har præsteret to gode slutrunder i træk, så det er bestemt ikke en opgave, vi tager let på.

- Der er dog ingen tvivl om, at vi går efter fire point i de to kampe, vi har mod dem.

- Lykkes vi med det, er vi meget tæt på målet om at kvalificere os til EM som nummer et i vores gruppe, siger Klavs Bruun Jørgensen i en pressemeddelelse.

Landstræneren må se bort fra Randers HK-spilleren Maria Fisker, som skal opereres i anklen.

Venstrefløjens sæson slutter derfor snart, siger Randers-træner Niels Agesen til TV2 Sport.

- Maria Fisker kan træne en gang om ugen og spille én kamp om ugen, men det slutter inden ret længe. Hun skal opereres.

- Det betyder, at hun ikke når at spille grundspillet færdigt og er ude af et eventuelt slutspil, siger Agesen.

Danmarks trup mod Tjekkiet ser således ud:

* Målvogtere: Sandra Toft og Althea Reinhardt.

* Stregspillere: Stine Bodholt, Kathrine Heindahl og Sarah Iversen.

* Fløjspillere: Trine Østergaard, Simone Böhme, Fie Woller og Lærke Nolsøe.

* Bagspillere: Mette Tranborg, Louise Burgaard, Line Jørgensen, Stine Jørgensen, Mie Højlund, Lotte Grigel, Mia Rej, Anne Mette Hansen og Kristina Jørgensen.

EM bliver spillet i Frankrig i december.