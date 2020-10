Anne-Marie Rindom smider EM-guld i sidste sejlads

Før tirsdagens to ture på vandet var hun ellers på sikker kurs til at snuppe den guldmedalje, hun også vandt sidste år.

Den danske sejler Anne-Marie Rindom smed tirsdag en stor føring i de to afsluttende finalesejladser ved EM i bådklassen Laser Radial og måtte derfor nøjes med sølv.

Men i de afsluttende finalesejladser ved Gdansk i Polen hentede hun kun en 19.- og en 16.-plads.

Hollandske Marit Bouwmeester hentede til gengæld en anden- og en førsteplads og vandt dermed EM.

Hun sluttede på 45 point, mens Rindoms total lød på 47 point.

Ud over EM-titlen sidste år vandt Anne-Marie Rindom også VM i 2019, hvilket var anden gang, hun blev verdensmester efter også at have vundet VM i 2015.

Laser Radial er også på OL-programmet.