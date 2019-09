Anna Emilie Møller knuser dansk rekord i VM-finale

Alligevel var danskerens tid en væsentlig forbedring af den danske rekord, hun selv satte for at blive blandt de 15 finaleløbere. Tiden 9 minutter og 13,46 sekunder var mere end fem sekunder bedre end den nu tidligere rekord.

- Jeg ramte bare dagen igen. Det tyder på, at jeg er i god form. Jeg vidste, at jeg havde haft nogle gode forberedelser op til VM, så jeg havde virkelig håbet, at jeg ville sætte PR (personlig rekord, red) i dag, siger hun til TV2 Sport.

Mens flere af konkurrenterne stak af tidligt i løbet, koncentrerede danskeren sig om sit eget løb. Det betød, at hun meget at tiden løb rundt uden konkurrenter omkring sig på banen på Khalifa International Stadium.

- Jeg havde god plads til at komme over forhindringerne, uden at nogen forstyrrede mig. Jeg havde stadig nogle at kigge efter foran, og det hjalp lidt. For mit mål var bare, at jeg ikke skulle slippe for meget.

- Jo tættere, jeg kunne komme på dem, jo bedre ville tiden blive. Så håbede jeg, at nogle røg fra, så jeg kunne hente dem, siger Anna Emilie Møller.

Den 22-årige løber lå til en ottendeplads, men overhalede på de sidste meter kenyanske Hyvin Kiyeng og rykkede en tak op på resultatlisten.

Beatrice Chepkoech fra Kenya vandt i suveræn stil, USA's Emma Coburn blev nummer to, mens Gesa Felicitas Krause fra Tyskland løb i mål på tredjepladsen.

Anna Emilie Møller er også med i 5000-meterløb. Her afvikles indledende heat onsdag eftermiddag, mens finalen med eller uden dansk deltagelse er sat på programmet lørdag.