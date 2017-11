Anklaget Fifa-boss fjernet fra retssag efter mordtrusler

Den store korruptionssag mod flere chefer fra fodboldforbundet Fifa har taget en ny og bizar drejning i USA. En af de anklagede er blevet bortvist fra retten efter at have truet et vidne på livet.

Under anklage er tidligere chef for Perus fodboldforbund Manuel Burga, tidligere chef for det sydamerikanske fodboldforbund Juan Angel Napout og Jose Maria Marin, tidligere chef for Brasiliens fodboldforbund.

De er anklaget for at have modtaget mange millioner dollar i bestikkelse. De seneste dage har Alejandro Burzaco vidnet i sagen, der kører i USA.

Burzaco var direktør for et argentinsk sportmarketing firma og har vidnet om, at han har givet millioner af dollar i bestikkelse til Fifa-chefer i Sydamerika for at sikre tv-rettigheder.

Under vidneforklaringen har anklagerne dog set den anklagede Manuel Burga lave "skærebevægelser" over sin hals rettet mod vidnet Burzaco både tirsdag og onsdag.

Anklagerne har derfor bedt om, at Manuel Burga blive sat i fængsel og ikke er til stede i retten. Ikke mindst fordi vidnet onsdag brød sammen i gråd.

Burgas forsvarer, Bruce Udolf, har forklaret til retten, at hans klient bare kløede sig på halsen grundet eksem, og at klienten er en "venlig, ydmyg og stille" mand.

Dommeren, Pamela Chen, har dog beordret Manuel Burga sat i husarrest og fjernet hans adgang til telefon og internet.

Situationen i retten var ifølge The Guardian allerede højspændt, efter at en tidligere advokat for "football for All", en argentinsk statslig myndighed, der styrer tv-rettigheder til argentinsk fodbold, blev fundet død i Argentina.

Der gjorde han, blot få timer efter at Alejandro Burzaco tirsdag havde fortalt retten, hvordan han havde bestukket advokaten gennem flere år.

Advokaten blev fundet nær et jernbanespor med et afskedsbrev. Der er dog tvivl om, hvorvidt der reelt er tale om et selvmord.

Retssagen er en del af det store sagskompleks, hvor amerikanske myndigheder har oprullet store mængder korruption i det internationale fodboldforbund, Fifa.