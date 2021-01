Anklage om racisme kaster skygge over Union Berlin-sejr

Union Berlin fortsatte fredag aften sin overraskende successæson, da hjemmesejren på 1-0 over Bundesligaens nummer tre, Bayer Leverkusen, banede vejen til fjerdepladsen for Union Berlin.

I slutfasen blev der uddelt et gult kort til Leverkusens Nadiem Amiri, der er født i Tyskland og har afghanske forældre, og der opstod skærmydsler blandt spillerne.

Amiri måtte holdes tilbage fra Union-spillerne, da han følte sig udsat for racisme.

Det fortæller hans holdkammerat Jonathan Tah, der siger, at han hørte Amiri blive kaldt "skide afghaner".

- Nadiem Amiri blev fornærmet for sin baggrund. Den slags hører ikke hjemme på en fodboldbane. Det var det mest sørgelige, der skete hele aftenen, siger Jonathan Tah ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han håber, at det tyske fodboldforbund tager sagen op.

- Jeg håber, at det får konsekvenser, siger Tah.

Union Berlin-træner Urs Fischer siger, at man vil undersøge sagen internt på holdet.

- Der blev sagt ting, som ikke har noget at gøre på en fodboldbane. Vi vil forsøge at ordne dette, og hvis det er tilfældet (at der er sagt "skide afghaner", red), så undskylder jeg for det, siger Urs Fischer.

Den indskiftede Cedric Teuchert scorede i det 88. minut sejrsmålet for Union Berlin, der havde den danske offensivspiller Marcus Ingvartsen på banen i hele kampen.