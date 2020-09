Ankersen-test var negativ: FCK afventer svar på ny test

Mandag aften meldte italienske medier om 14 smittetilfælde blandt spillere og folk fra staben i den italienske fodboldklub.

Spørgsmålet er så, om Ankersen slap fra Genoa uden corona. Umiddelbart synes svaret at være ja.

- Han er testet to gange, senest for en time siden, den har vi ikke svar på endnu i sagens natur. Den første var negativ, lyder det tirsdag formiddag fra FCK's kommunikationschef, Jes Mortensen.

I FCK mener man således, at man gør alt, hvad man kan, for at sikre, at Ankersen ikke har taget coronasmitte med sig fra det italienske.

Ankersen har ifølge FCK ikke været sammen med resten af holdet i Genoa i den periode, hvor smitten efter FCK's oplysninger har bredt sig i den italienske trup.

- Og så var han ikke sammen med holdet i Genoa i den periode, de mener, det har spredt sig. Der var han på vej til os og indgik derfor ikke i hverdagen med holdet dernede, forklarer Jes Mortensen.

Blandt de smittede spillere i Genoa er blandt andre Lasse Schöne, som ikke var med i weekendens 0-6-nederlag ude til Napoli af samme årsag.

Det var til gengæld Lukas Lerager, som fik de første 70 minutter af søndagens afklapsning.

FCK skal torsdag på hjemmebane møde kroatiske Rijeka i den afgørende playoffkamp om at komme i Europa Leagues gruppespil.