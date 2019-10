Angriberen Lasse Vibe vender hjem til Danmark

Den tidligere landsholdsangriber forlader den svenske klub for i stedet at søge mod Danmark. Det siger han til klubbens hjemmeside.

- Beslutningen om at forlade Blåvitt (IFK Göteborgs tilnavn, red.) er en af de sværeste i min karriere. Det lyder måske underligt, når man tænker på, jeg er fra Danmark, men det her min klub, siger han til klubbens hjemmeside.

32-årige Vibe kunne have skrevet under på en forlængelse, eftersom han har en option i sin kontrakt, men han har valgt at vende hjem.

- Sammen med min familie har jeg taget beslutningen med udgangspunkt i, at vi synes, at vores tvillingdrenge skal have muligheden for at bo i Danmark, gå i en dansk skole og få venner for livet. De er så store nu, at det er synd at fortsætte med at flytte mere rundt.

Før sidste spillerunde ligger IFK Göteborg på syvendepladsen uden mulighed for at kravle hverken op eller ned i tabellen. Vibe er noteret for fire ligamål i denne sæson.

Angriberen har spillet i IFK Göteborg ad to omgange. Den tidligere AGF-, FC Fyn- og FC Vestsjælland-spiller tog i 2013 fra Sønderjyske til den svenske klub første gang.

Siden gik turen til engelske Brentford og kinesiske Changchun Yatai, før han vendte tilbage til IFK i april i år.

Karrieren har indtil videre kastet 11 A-landskampe af sig. Senest var han med, da Danmark i juni 2017 spillede 1-1 mod Tyskland i en testkamp.