Angriber griner af eksperter: Jeg gør en forskel til VM

Den danske landsholdsangriber Martin Braithwaite har sat sig for at gøre en forskel til VM.

- Jeg har sat mig for næsen, at jeg ikke bare vil være i truppen, men jeg vil være en af dem, der gør en forskel til VM, siger Braithwaite.

- Der var mange såkaldte eksperter, der ikke så mig komme med til VM, men hvis du tror på en ting og arbejder hårdt, så kommer du derhen.

- Generelt har jeg det sådan, at når jeg ser folk udtale sig om, hvad der vil ske i mit liv, så griner jeg, for det bestemmer jeg selv, siger han.

Da Martin Braithwaite i sidste uge i dagene frem mod den endelige udtagelse af VM-truppen, blev spurgt til sin egen mavefornemmelse, så var svaret; "den er fantastisk".

- Hvorfor skulle jeg tvivle. Hvis jeg var nervøs, så ville jeg ikke være mig selv. Jeg gav mig 100 procent, og så kunne jeg ikke stille mere op. Sådan så jeg på det, siger han.

Martin Braithwaite blev i vinter udlejet fra engelske Middlesbrough til franske Bordeaux, hvor han sluttede sæsonen af med at score tre gange i de to sidste spillerunder.

Målformen vil han forsøge at overføre til landsholdet, der i øjeblikket har svært ved at omsætte chancer til mål.

Når Braithwaite siger, at han vil gøre en forskel til VM, handler det om, at han vil bidrage til, at Danmark vinder kampe i Rusland.

- Jeg er en offensiv spiller, der skal skabe chancer og score mål. Det har jeg fuld fokus på at gøre. Det føler jeg, at jeg kommer til at gøre, siger Braithwaite.

Da landsholdet for en uge siden spillede 0-0 i en testkamp mod Sverige, fik han hele anden halvleg på banen. Det kan også blive til spilletid lørdag aften, når Mexico venter på Brøndby Stadion.

- Jeg kom ind mod Sverige, og det var et fint indhop, men det var ikke noget, man skriver om i historiebøgerne.

- Men jeg vil gerne gøre meget mere end mod Sverige, og det kommer jeg også til, siger han.

Efter lørdagens kamp mod Mexico venter der landsholdet en fridag, før turen går til Rusland på mandag. Her skal Danmark op mod Peru, Australien og Frankrig i den indledende gruppe.