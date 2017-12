Anførere dumper Superligaens kunstgræsbaner

Fodboldspillerne i Superligaen vil helst spille på naturligt græs. De er ikke just begejstrede for at spille på kunstgræs.

Hvert år kårer Spillerforeningen sammen med Superligaens anførere Danmarks bedste bane.

Mens vinderen først findes i foråret, står det efter efterårets sidste spillerunde klart, at den hidtil bedste bane er at finde i Aalborg.

I den tunge ende af tabellen er landets to kunstgræsbaner placeret. I de seks år, kåringen har eksisteret, er FC Nordsjællands kunstgræsbane blevet bedømt som Superligaens dårligste.

Landets anden kunstgræsbane, som findes i Silkeborg, er også placeret i den tunge ende.

Det er ikke godt nok, mener Thomas Lindrup, der er chef for spillerrådgivning i Spillerforeningen.

- Spillerne optimerer på kost, søvn, behandling, træning og alt andet, de kan optimere på. De skruer på de mindste detaljer i jagten på den gode præstation.

- Jeg må bare sige, at jeg synes ikke, det er i orden, at de bliver budt de forhold, når de skal udføre deres arbejde. Banerne bør prioriteres - for spillernes og spillets skyld, siger Lindrup i en pressemeddelelse.

Da Silkeborgs hjemmebane var beklædt med græs, befandt den sig i top-3 i målingen på samme tid sidste år.

Med en gennemsnitsbedømmelse på 4,50 ligger AaB's bane alene i front foran henholdsvis Brøndby Stadion, der blev kåret til Danmarks bedste bane i sidste sæson, samt FC Midtjyllands bane, der løb med hæderen sæsonen forinden.

- Banerne er fodboldspillernes arbejdsplads. Det er spillernes kontor. Gode baner giver både gode forhold for spillerne og bidrager positivt til produktet. Det vinder alle på.

- Det er professionel fodbold, og spillerne yder en enorm indsats for konstant at blive bedre. Det kræver, at de også har gode rammer for at videreføre den indsats på banen, siger Lindrup.

Efter 19. spillerunde i Superligaen er banerne bedømt på følgende måde:

Aalborg Portland Park (AaB): 4,50.

Brøndby Stadion (Brøndby): 4,40.

MCH Arena (FC Midtjylland): 4,30.

Sydbank Park (Sønderjyske): 3,89.

Ceres Park (AGF): 3,67.

BioNutria Park Randers (Randers FC): 3,63.

Ewii Park (OB): 3,50.

Lyngby Stadion (Lyngby): 3,12.

Telia Parken (FC København): 3,00.

DS Arena (Hobro): 2,75.

Casa Arena Horsens (AC Horsens): 2,56.

Helsingør Stadion (Helsingør): 2,40.

Jysk Park (Silkeborg): 2,33.

Right to Dream Park (FC Nordsjælland): 2,30.