Anfører fik straffe og blev skadet: Det var ren brydning

Kampen mod Georgien blev en kort, men intens fornøjelse for den danske landsholdsanfører Simon Kjær.

Fra bænken kunne han se holdkammeraterne spille sig til en sikker 5-1-sejr.

- Jeg fik en lille forstrækning mellem baglår og balle ved et af vores hjørnespark. Jeg kunne mærke, at det spændte mere og mere op og var nødt til at trække stikket. Det var frustrerende.

- Jeg har meget svært ved at træffe sådan en beslutning, men jeg havde heldigvis to trænere, der hjalp mig. De sagde, at jeg skulle bruge hovedet, siger Simon Kjær.

Kort forinden havde han været hovedperson i den situation, der førte til dansk straffespark.

Mange på tribunerne var overraskede, da den østrigske dommer pegede på pletten efter en nærkamp ved et hjørnespark. Men den danske kaptajn mener, at dommeren traf den korrekte beslutning.

- På vores første hjørnespark fik jeg meget plads, og vi scorede. Efterfølgende var det i princippet bare brydning. Han kunne sagtens have fløjtet for straffe tre gange. Men måske var de to andre værre, end den han fløjtede på.

- Jeg ved godt, at det er svært i de situationer, og der bliver ikke fløjtet særlig tit. Men tredje gang var lykkens gang. Forsvarsspilleren kiggede slet ikke på bolden, men koncentrerede sig bare om at holde fat i mig, siger Simon Kjær.

Med sejren har Danmark fem point efter tre kampe i EM-kvalifikationen.