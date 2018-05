Anfører efterlyser kløgt og kynisme hos AGF

Det betyder, at Sønderjyske kan tage et 2-2-resultat med til Haderslev inden returkampen i Europa League-playoff.

AGF havde lørdag eftermiddag god kontrol med Sønderjyske de første små 80 minutter af kampen. Hjemmeholdet var foran 2-0, men lukkede to mål ind i kampens slutfase.

De to udebanemål ærgrede AGF-anfører Pierre Kanstrup efter kampen.

- Jeg synes, at vi spillede rigtig godt i de første 80 minutter. Det er ærgerligt, at kampen ikke varede 80 minutter, men vi skulle selvfølgelig have spillet mere koncentreret, siger Pierre Kanstrup.

Stopperen mente, at AGF-spillerne kunne have haft gavn af at slå koldt vand i blodet i kampens slutfase.

- Vi skulle have været kloge og spillet den stille og roligt rundt - især når vi havde et resultat. I de her knald-eller-fald-kampe skal vi være mere kyniske, siger Pierre Kanstrup.

På trods af de to sene mål, som det lykkedes Sønderjyske at få scoret, forsikrede AGF-træner David Nielsen efter kampen, at alt fortsat er åbent inden returopgøret.

- Kampen bliver først afgjort på tirsdag, hvor vi går ind skærpet og ved, at vi skal være skarpe for at gå videre, siger David Nielsen.

Selv om David Nielsen var enig med Pierre Kanstrup i, at AGF var det bedste hold gennem kampens første 80 minutter, mener cheftræneren ikke, at AGF er favorit inden returopgøret.

- Vi er ikke favoritter, når vi lukkede to udebanemål ind. Det betyder, at det er os, der skal derned og forsøge at skabe noget, siger David Nielsen.

Skulle det lykkes AGF at få bugt med Sønderjyske i returopgøret, venter der en udekamp mod ligaens nummer fire om en plads i Europa League-kvalifikationen.