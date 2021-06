Anfører Simon Kjær: Chokket vil sidde i mig for altid

- Det har været meget specielle dage, hvor fodbold ikke har været det vigtigste, skriver Simon Kjær.

- Et chok, der vil sidde i mig - og i os alle sammen - for altid. Det eneste, der er vigtigt og betyder noget, er, at Christian er okay.

- Jeg er stolt af, hvordan vi agerede som hold, og hvordan vi har stået sammen i denne svære periode. Jeg er rørt over og dybt taknemmelig for støtten, skriver Simon Kjær.

Landsholdsanføreren var den anden spiller efter Joakim Mæhle, der nåede frem til Christian Eriksen, da han kort før pausefløjt i kampen mod Finland faldt om på græstæppet i Parken.

Han ydede den indledende førstehjælp, inden læger tog over og reddede Eriksens liv. Mens lægerne arbejdede, samlede Simon Kjær sine holdkammerater i en ring omkring Eriksen.

Da kampen blev genoptaget, måtte Simon Kjær lade sig udskifte. Han var ganske enkelt for berørt til at spille. Mod Belgien torsdag aften er han klar til kamp igen.

- Vi går på banen mod Belgien med Christian i vores hjerter og tanker. Det giver os en ro, som tillader os at fokusere på fodbold. Vi spiller for Christian, og vi spiller som altid for hele Danmark.

- Det er den største motivation, vi kan få, skriver Simon Kjær.

Simon Kjær var en af de spillere, der fik lov at besøge Christian Eriksen på Rigshospitalet, hvor han har været indlagt til undersøgelser.