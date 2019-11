Anfører Kane bomber England sikkert til EM

Tjekkerne slog Kosovo 2-1, og dermed er Tjekkiet med 15 point på andenpladsen også klar til EM næste sommer.

England var uden Raheem Sterling, da landstræner Gareth Southgate havde vraget City-profilen til opgøret.

Det skete, som følge af at Sterling kom op at toppes med holdkammeraten Joe Gomez mandag.

Det var mindre end 24 timer efter, at det havde slået gnister mellem de to spillere i søndagens opgør i Premier League mellem Liverpool og City.

Southgate har dog understreget, at Raheem Sterling kan komme i spil søndag for England mod Kosovo.

Alex Oxlade-Chamberlain hamrede England foran 1-0 med et hårdt skud i feltet efter ti minutter, og det var Liverpool-spillerens første mål for England siden juni 2017.

Harry Kane headede England på både 2-0 og 3-0, inden Marcus Rashford sørgede for 4-0 efter en halv time.

I det 37. minut nåede Kane så et hattrick, da han tæt foran mål øgede til 5-0. Dermed blev han den første spiller, der scorer hattrick for England i to kampe i træk på Wembley.

Ti minutter inde i anden halveg var England fortsat foran 5-0 efter at have fået underkendt et mål for offside.

Et selvmål af Montenegros Aleksandar Sofranac betød 6-0 i det 67. minut.

Ti minutter forinden lod Kane sig erstatte af Tammy Abraham, som sørgede for 7-0.

I gruppe B var Ukraine sikker på kvalifikationen til EM inden torsdagens kampe i gruppen.

Her vandt Portugal 6-0 over hjemme over Litauen, men da Serbien slog Luxembourg 3-2, så er Cristiano Ronaldo og co. ikke kvalificeret.

Ronaldo bankede portugiserne foran i det sjette minut på et straffespark, og inden der var spillet 20 minutter øgede Ronaldo til 2-0.

Stjernespilleren var ikke på nogen måde presset, men han drejede ganske resolut bolden i mål.

Ronaldo nåede sit hattrick med målet til 6-0 efter 65 minutter, og forinden havde Benficas Pizzi øget til 3-0 syv minutter efter pausen.

Fire minutter senere var det Goncalo Paciencia, der sørgede for 4-0, mens Bernardo Silva scorede til 5-0 efter en time.

Portugal møder i sidste runde Luxembourg og har 14 point inden det opgør.

Serbien har 13 point og møder Ukraine.