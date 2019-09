Andy Murray tvivler på retur til verdenseliten

Efter at have haft en karrieretruende hofteskade er Andy Murray dumpet ned som nummer 413 på verdensranglisten, og den 32-årige brite har ikke haft succes på banen, siden han i august begyndte at spille singleturneringer igen.

Den britiske tennisstjerne Andy Murray tvivler på, at han nogensinde kommer til at spille med om de største titler igen.

- Ærlig talt forventer jeg ikke at komme tilbage til mit allerbedste. Jeg synes, at det vil være en smule naivt og fjollet at tro, at det kommer til at ske.

- Jeg føler, at jeg målt på tennisintelligens og evner sagtens kan være med på højeste niveau, men spørgsmålet er, om jeg fysisk kan ramme et højt nok niveau til at kunne konkurrere i toppen.

- Fysisk har jeg stadigvæk et stykke vej at gå, før jeg er tilbage, og jeg ved ikke, om det er muligt at gå det stykke vej, siger Andy Murray til AFP.

I de kommende tre uger er han tilmeldt tre turneringer i Kina. Turneringerne vil give ham en indikation på, om det er værd at slide for et comeback til tennistoppen, eller om en pension er den klogeste løsning.

- Når jeg stopper med at forbedre mig, bliver jeg nødt til at tage en beslutning, om jeg vil fortsætte.

- Hvis jeg stopper med at forbedre mig i dag, vil jeg formentlig ikke være tilfreds med at kunne spille på det niveau, som jeg gør lige nu, siger Andy Murray.

Den tidligere verdensetter og tredobbelte grand slam-vinder har i løbet af 2019 forliget sig med tanken om, at et karrierestop kan være en naturlig konsekvens af en slidt krop, selv om han gerne vil spille på højeste niveau i flere år.

- Jeg har altid været nervøs for, hvordan mit liv ville se ud efter min tenniskarriere. Tennis har været en stor del af mit liv, men jeg har indset, at mit helbred er vigtigere for at have et godt liv.

- Jeg har fået et indblik i livet efter tennis i de seneste måneder, og det har været fint. Jeg har lavet en masse forskellige ting med venner og familie, og det har været dejligt, siger Murray.

Tirsdag spiller briten sin første kamp ved Zhuhai Championship, når han møder amerikaneren Tennys Sandgren.