Andy Murray sigter mod at spille US Open og French Open

Den tidligere verdensetter Andy Murray ser frem til at konkurrere både i US Open og French Open senere i år. Dog kun hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt midt under coronaviruspandemien, som lukkede ned for alverdens tennisturneringer i marts.

- Min prioritet er at spille grand slams, siger Murray til britiske medier mandag.

Efter planen skal US Open spilles fra 31. august til 13. september i New York uden tilskuere, mens den udsatte French Open-turnering er programsat fra 27. september til 11. oktober.

Tidligere i juni sagde verdens nummer et Novak Djokovic, at strenge sundhedsprotokoller under US Open betyder, at spillere kun må medbringe én person fra deres team til anlægget.

Det er en regel, som Andy Murray har det fint med, fortæller han.

- Jeg har ikke noget imod situationen, som den er, forudsat at den er sikker. Hvis jeg får at vide, at jeg kun må tage én person med mig, kan man godt få det til at fungere.

- Jeg ville formentlig tage en fysioterapeut med mig, og så kan træningen klares eksternt, siger Murray.

Han tilføjer, at han synes, at tidsplanen er "tricky", men han forstår godt, hvorfor den er, som den er.

Både herrernes ATP Tour og kvindernes WTA Tour genstarter i august, men sporten er kommet i særlig fokus, efter at Grigor Dimitrov og Borna Coric begge testede positive for coronavirus efter deres deltagelse i Novak Djokovics miniturnering Adria Tour på Balkan.

USA er målt på dødsfald det land i verden, der har været hårdest ramt af coronapandemien, og flere stjerner har udtrykt bekymring over at skulle rejse til New York for at spille US Open.

Blandt andre Rafael Nadal og Simona Halep har tidligere indikeret, at de ikke vil spille turneringen.