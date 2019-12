En gammel skade i lysken blussede op, da Andy Murray (på billedet) i november mødte hollænderen Tallon Griekspoor i en Davis Cup-kamp. For at komme sig helt har Andy Murray fravalgt deltagelse i Australian Open til januar.

Andy Murray opgiver at stille op ved Australian Open

Den tidligere verdensetter i tennis Andy Murray trækker sig fra Australian Open, der begynder den 20. januar i Melbourne og er den første af sæsonens fire grand slam-turneringer.

Det skriver The Guardian.

Murray, der i sommer gjorde comeback efter en hofteoperation i januar for et år siden, forventer at vende tilbage til ATP-touren i løbet af februar.

I Davis Cup-turneringen for seks uger siden i Madrid pådrog den 32-årige sig en skade i sin lyske. Skaden "er ikke helet så hurtigt som håbet på", oplyser Matt Gentry ifølge nyhedsbureauet AFP.

Andy Murray har også opgivet at deltage i ATP Cup, der er et nyt turneringsformat, som begynder på fredag i tre forskellige byer i Australien.

Andy Murray har flere gange sagt, at han ikke vil forcere sit forsøg på at komme tilbage til toppen af tennissporten.

Hans største mål i den kommende sæson er at forsvare sin titel fra 2016 som olympisk mester ved næste sommers OL i Tokyo ifølge The Guardian.

I oktober vandt Murray sin første turnering i over to år med en finalesejr i Antwerpen i Belgien, men i en hård Davis Cup-kamp over fem sæt i november overbelastede han sin lyske.

Den tredobbelte grand slam-vinder er tilmeldt turneringer i Rotterdam i Holland og Montpellier i Frankrig i februar, men der er ingen garanti for, at han stiller op, skriver The Guardian.