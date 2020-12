Andy Murray får wildcard til Australian Open

For to år siden frygtede Andy Murray, at han havde spillet sin sidste tenniskamp som professionel, da det endte med et nederlag i første runde i 2019-udgaven af Australian Open.

Hoften drillede, og Murray indikerede, at karrieren måske var forbi. Det endte dog ikke sådan, og til februar gør den britiske tennisprofil comeback i grand slam-turneringen.