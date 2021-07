Andreas Skov Olsen havde forventet større EM-rolle

Det er status for landsholdsspilleren Andreas Skov Olsen under EM-slutrunden, og den farlige kantspiller havde håbet på mere spilletid. Det fortæller han efter at have set Danmarks to seneste kampe fra bænken.

- Først og fremmest er det enormt stort at være med her, uanset om jeg spiller eller ej. Men jeg ville da lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke havde forventet mere, siger Andreas Skov Olsen.

Den 21-årige tekniker var tæt på at blive noteret for en assist i EM-gruppekampen mod Belgien. Her snød han en belgisk forsvarsspiller og serverede bolden for Martin Braithwaite, men hans hovedstødsforsøg tog overliggeren.

Den angrebssekvens er et udtryk for de egenskaber, som Andreas Skov Olsen kan bidrage med, hvis han kommer på banen i lørdagens kvartfinale mod Tjekkiet.

- Selvfølgelig havde jeg da helt sikkert ønsket at skulle spille noget mere, men nu hvor det ikke har været tilfældet, handler det om, at jeg holder mig klar, hvis der bliver peget på mig og de ting, jeg kan bidrage med inde på banen.

- Hvis jeg kommer på banen, vil jeg prøve at gøre de ting, jeg er bedst til. Det er mine driblinger, min fart og mit skud. Jeg skal forsøge at komme i nogle en mod en-situationer, og jeg skal forsøge at sætte de andre spillere op, siger han.

Bologna-spilleren står noteret for otte A-landskampe siden debuten i oktober sidste år, hvor han scorede mod Færøerne. I marts scorede han to gange i Danmarks 4-0-sejr ude over Østrig i VM-kvalifikationen.