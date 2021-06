Andreas Kron får sejr i Schweiz efter straf til portugiser

Danskeren, der kører for Lotto-Soudal, kom nemlig i mål som nummer to efter at være blevet slået i en spurt om sejren Rui Costa.

Men portugiseren tog et stort sving i spurten, der bremsede Kron, som så ud til at have nok fart til at overhale Costa. Det resulterede efter en lang vurdering af løbets jury i, at portugiseren blev deklasseret, og Kron endte som etapevinder.

Det er den 23-årige danskers tredje sejr i karrieren og den anden i år. De har begge været på World Tour-niveau. I marts vandt han 1. etape af Volta a Catalunya.

Jakob Fuglsang blev torsdag slået på stregen i en kamp om sejren i Schweiz Rundt, men der skete der ingen ulovligheder i spurten, så Astana-danskerens placering bestod.

Det var Richard Carapaz, der slog Fuglsang, og de to ligger også henholdsvis et og to i klassementet. Ineos-profilen har 26 sekunder ned til danskeren.

Efter en hektisk start på etapen kom et udbrud efter mange kilometer afsted. Gruppen talte hele 40 ryttere til at starte med og havde deltagelse af blandt andre Andreas Kron og Søren Kragh Andersen.

På vej op ad stigningen Lukmanierpass angreb David de la Cruz. Spanieren kom alene afsted, hvorefter flere små forfølgergrupper blev dannet.

Andreas Kron holdt sig til, og danskeren endte i en gruppe, der jagtede de la Cruz på vej op ad stigningen op mod mål.

Med cirka seks kilometer tilbage blev de la Cruz indhentet af spanierens holdkammerat Rui Costa og Hermann Pernsteiner. Lidt efter kom Andreas Kron op.

Adskillige ryttere fra udbruddet jagtede fronttrioen, men til sidst stod det klart, at vinderen skulle findes blandt de tre.

Hermann Pernsteiner åbnede ballet i finalen, men gik hurtigt død. Rui Costa trådte derefter an med Kron lige i hælene. Danskeren så ud til at finde den fornødne fart på de sidste meter, men et svaj af Rui Costa pressede Kron ud mod barrieren og bremsede danskeren en smule.

Costa endte med at komme først over stregen, og en tydeligt frustreret Kron så ud til at måtte tage til takke med andenpladsen.

Men efter en lang vurdering af juryen endte det altså med dansk triumf.

Der resterer to etaper af Schweiz Rundt inklusive en bjergenkeltstart lørdag.