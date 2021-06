Andreas Christensen: Det er måske den bedste uge i mit liv

Det siger han lørdag på et pressemøde forud for Danmarks EM-generalprøve mod Bosnien-Hercegovina.

- Det har været hvis ikke den bedste uge min karriere, så er den i hvert fald i top-2 eller top-3.

- Det er stadig meget uvirkeligt at kunne sige, at man har vundet Champions League, og nu er jeg bare taknemmelig for, at jeg har endnu en chance for at opnå noget stort, siger han med hentydning til den forestående EM-slutrunde.

I Champions League-finalen blev han indskiftet i første halvleg, og Chelsea scorede kort efter. Med en god defensiv præstation var han med til at holde Manchester City fra fadet i 1-0-sejren.

Triumfen blev fejret hele natten, men det gik forholdsvis roligt for sig.

- Fejringen var egentlig ikke det helt store, på grund af at pandemien stadig er i gang. Det var et helnatsprojekt med familierne, så det gik ikke helt bananas. Det gider man ikke foran sin familie, siger Andreas Christensen.

Han er den første danske spiller i 18 år til at vinde Europas bedste klubturnering. Titlen er en kulmination på et vellykket forår for Chelsea og Andreas Christensen efter ansættelsen af Thomas Tuchel som ny manager.

Tyskeren har flittigt benyttet den forudseende danske stopper, og Andreas Christensen takker Tuchel for, at danskeren kommer til EM i topform.

- Han sagde fra start, at man skulle gøre sig fortjent til at spille på holdet, og det var en ny start for mig. Jeg havde ikke spillet i meget lang tid, før han kom ind.

- Hans nye idéer og energi gav mig noget nyt, og det hjalp mig utrolig meget. Siden han kom ind, har jeg spillet bedre end i lang tid, siger Andreas Christensen.

Som følge af Champions League-finalen ankom han senere til den danske EM-lejr, og derfor var han heller ikke med i onsdagens 1-1-testkamp mod Tyskland.

Han er til gengæld udset til at starte inde søndag aften, når Danmark møder Bosnien-Hercegovina på Brøndby Stadion.