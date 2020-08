Andrea Pirlo tager over som træner i Juventus

Fra 2011 til 2015 styrede han spillet på midtbanen for Juventus.

Nu skal Andrea Pirlo føre den italienske fodboldklub til nye triumfer fra sidelinjen.

Den 41-årige italiener er blevet ansat som ny cheftræner i Juventus, efter at klubben tidligere lørdag fyrede Maurizio Sarri. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Pirlo har fået en toårig kontrakt.

I slutningen af juli fik han sit første trænerjob, da han blev ansat som U23-træner i Juventus. Men allerede nu får han altså ansvaret for førsteholdet.

- Valget er taget ud fra troen på, at Pirlo har, hvad der skal til for at lede et talentfuld hold til nye succeser i sin debut på trænerbænken, skriver Juventus på sin hjemmeside.

Pirlo tager altså nu over efter Maurizio Sarri, der lørdag eftermiddag blev kasseret efter holdets exit fra Champions League fredag.

Her røg Juventus ud af den prestigefyldte turnering efter samlet 2-2 i ottendedelsfinalen mod Lyon, der gik videre på reglen om udebanemål.

Dermed var det altså ikke nok for Juventus-ledelsen, at Sarri for nylig havde ført klubben til endnu et italiensk mesterskab.

Andrea Pirlo stoppede sin spillerkarriere i 2017 efter to år i amerikanske New York City FC.

I sin tid som aktiv i Juventus nåede han blandt andet at vinde det italienske mesterskab fire gange.

Før han skiftede til "Den Gamle Dame" i 2011, var Pirlo ti år i AC Milan, hvor det ud over to mesterskaber også blev til to Champions League-triumfer.

I 2006 var midtbanespilleren en del af det italienske landshold, der vandt VM.