Andersson skifter til tysk håndbold: Stort skridt frem

Den danske landsholdsspiller i håndbold Lasse Andersson har været i Barcelona siden 2016, men til sommer er det slut.

Her skifter 25-årige Andersson til Füchse Berlin i Tyskland, og det betegner han selv som et skridt i den rigtige retning.

- Det er et rigtig, rigtig stort skridt fremad, siger Lasse Andersson til TV2 Sport.

- For mig personligt er det ikke et skridt ned. Füchse (Berlin, red.) er et godt hold, der kæmper med i den øverste del af den tyske liga.

- Jeg synes, det er et rigtig spændende projekt, som de vil prøve at give et ekstra step, og det vil jeg gerne være med til se om kan lade sig gøre, siger landsholdsspilleren.

Mandag offentliggjorde Füchse Berlin, at klubben havde sikret sig den tidligere KIF Kolding København-spiller på en treårig kontrakt.

Tiden i Barcelona har været præget af en lang skadespause, efter at han i 2017 rev korsbåndet over i sit ene knæ og var ude i mere end et år.

Først i juni gjorde han comeback for landsholdet.

- Da jeg kom til Barcelona, havde jeg selvfølgelig ønsket, at det var gået lidt anderledes. Det er klart. Men som det ser ud nu, og som det har været i år, har det heller ikke været sværere, end at jeg skulle finde et sted, hvor jeg stadig kunne spille på højt niveau og få større ansvar og flere minutter, siger han.

Lasse Andersson er efter alt at dømme i spil til en plads på Danmarks landshold ved EM i 2020. Andersson var for nylig en del af truppen i Golden League.