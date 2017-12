Andersen slår sin sæsonrekord og redder NHL-sejr til Toronto

Den danske ishockeymålmand Frederik Andersen høster ros, efter at han natten til torsdag dansk tid stod en stor kamp for sin klub, Toronto Maple Leafs.

Danskeren lavede hele 47 redninger i kampen - hans højeste antal i sæsonen. Der var flere forrygende redninger blandt de 47, og NHL hædrer på sin hjemmeside Andersen som en af kampens tre stjerner.

Frederik Andersen nøjes dog med at se frem mod de kommende kampe.

- Jeg vil egentlig gerne bare tage det en kamp ad gangen. Det er rigtig vigtigt at vende fokus til næste kamp, siger han ifølge nyhedsbureauet AP.

Mark Giordano bragte Calgary foran. Men Morgan Rielly udlignede for Toronto, og så måtte den intense kamp ud i overtid.

Her blev der heller ikke scoret, og så måtte brandvarme Frederik Andersen og Toronto ud i straffeslag om sejren.

Her formåede kun en enkelt af Calgarys fire skytter at passere den store danske målmand, og så var det nok, at Torontos skytter kun missede to ud af fire.

Toronto har 18 sejre, ti nederlag og et enkelt nederlag i overtid i denne sæson. Et nederlag i overtid giver i NHL et enkelt point. Det er Torontos tiende sejre i de seneste 14 kampe.

Calgary har 14 sejre, 12 nederlag og to nederlag i overtid.

Lars Eller fik knap 14 minutter på isen, da Washington Capitals slog Chicago Blackhawks 6-2 hjemme i Capital One Arena.

Eller kom ikke på pointtavlen i kampen, hvor den russiske stjerne Alex Ovechkin til gengæld scorede for ottende gang i syv kampe. Ovechkin havde desuden tre assister.

Washington har 17 sejre, 11 nederlag og et enkelt nederlag i overtid. Efter en sløj sæsonstart har Washington vundet 12 af de seneste 17 kampe.