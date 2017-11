Andersen redder 42 gange og lukker ned for New Jersey i NHL

Den danske ishockeymålmand Frederik Andersen agerede mur for Toronto Maple Leafs, der natten til fredag vandt 1-0 over New Jersey Devils i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Otte af Andersens redninger faldt i den forlængede spilletid. Det er anden gang i sæsonen, at Frederik Andersen holder modstanderen fra at score.

Toronto har nu vundet fem sejre i streg og ligger med i den sjove ende af sin konference. Holdet har 13 sejre og syv nederlag.

Det er sjældent, at en kamp ender 0-0 i regulær spilletid i NHL. Det vidner om to gode præstationer fra målmændene Frederik Andersen og Cory Schneider. Og Andersen nød opgøret mellem de to.

- Det er sjovt for en målmand. Det ændrer jo ikke så meget for kampens udfald (når begge står godt, red.), men jeg nyder en god målmandskamp, især når man vinder, siger den store dansker ifølge NHL's hjemmeside, hvor han bliver kåret som en af kampens tre stjerner.

- Jeg synes, at de havde et par chancer i powerplay, og i overtiden havde de nogle chancer, men bortset fra det, så synes jeg ikke, vi gav dem for mange chancer, siger Andersen.

Andre danskere var også i aktion natten til fredag. Lars Eller og Washington Capitals tabte 2-6 til Colorado Avalanche. Nikolaj Ehlers og Winnipeg Jets vandt 3-2 efter straffeslag mod Philadelphia Flyers.

Jannik Hansen var igen sorteret fra, da San Jose Sharks skuffede og tabte 0-2 til bundholdet Florida Panthers.

Holdkammeraten Mikkel Bødker fik knap 12 minutters istid, men blev ikke noteret for skud på mål.

Ingen af danskerne kom på pointtavlen i nattens kampe.