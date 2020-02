Andersen og Lyon nedlægger tamt Juventus

Onsdag vandt Lyon nemlig den første ottendedelsfinale på hjemmebane over Juventus med 1-0.

I sidste sæson forlod Lyon Champions League efter ottendedelsfinalerne, men nu er der lagt i ovnen til, at den franske klub kan nå videre og skabe det bedste resultat siden semifinalen i 2010.

Lyon stillede med tre stoppere i forsvaret, men det til trods måtte danske Joachim Andersen tage plads på bænken, indtil han blev skiftet ind ti minutter før tid.

Danskeren var med til at modstå et intenst Juventus-pres i slutfasen, men fra bænken havde Andersen set sit hold være bedst i store dele af kampen.

Især i første halvleg var Lyon klart bedst og mest nærgående. Efter 20 minutter brændte det første gang på, da franskmændenes Karl Toko Ekambi kastede sig frem ved forreste stolpe og headede på tværribben.

I den anden ende havde Juventus et par frispark i fine positioner, men der kom ikke andet ud af det end en hovedskade til stopperen Matthijs de Ligt. Mens han blev lappet sammen, udnyttede Lyon det mandskabsmæssige overtal.

Houssem Aouar brød igennem i venstre side af feltet og serverede for Lucas Tousart, der foran mål bugserede bolden i mål til 1-0 efter en halv time.

I halvlegens resterende kvarter havde Lyon flere fine forsøg, der kunne have fordoblet føringen. Særligt Karl Toko Ekambi var skydelysten med kvalificerede afslutninger.

Hos Juventus var det, som om holdkammeraterne blot håbede på magi fra Cristiano Ronaldo. Den udeblev. Hans lidt slatne forsøg fra kanten af feltet gik et par meter forbi.

I anden halvleg sværmede Juventus om Lyon-feltet, da hjemmeholdet trak sig lidt længere tilbage, men det var stadig småt med åbne italienske muligheder.

Midtvejs kom den så endelig til Paulo Dybala, hvis afslutning pilede forbi den ene opstander.

Presset blev kun større i slutfasen. Ronaldo ville have et straffespark, men fik det ikke, og Dybala sendte bolden i mål, men fik det annulleret marginalt for offside.

Men med Andersen på banen til sidst stod Lyon for presset og har dermed et fint udgangspunkt før returkampen i Torino.