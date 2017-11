Andersen holder målet rent i Torontos sjette NHL-sejr i træk

For anden kamp i træk lukkede den danske ishockeymålmand Frederik Andersen helt ned for modstanderholdets skytter i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Det er 13. gang i sin karriere, at Andersen holder målet rent i en NHL-kamp. Sidste gang var torsdag, hvor den store dansker stod i vejen for New Jersey Devils, da Toronto vandt 1-0.

Andersen bliver også hædret på NHL's hjemmeside, hvor han figurerer som en af kampens tre stjerner.

Toronto har 14 sejre og 7 nederlag i årets udgave af NHL.

Flere andre danskere var også i aktion natten til søndag.

Nikolaj Ehlers og Winnipeg Jets scorede fem gange på 11 skud mod mål i anden periode af kampen mod New Jersey Devils.

Kampen endte 5-2 til Winnipeg, der nu har vundet fire kampe i streg.

Danske Nikolaj Ehlers blev noteret for en assist i kampen, og Winnipeg Jets har nu 12 sejre, 4 nederlag og 3 nederlag i overtid. Et nederlag i overtid giver et enkelt point.

Dermed ligger Winnipeg i den sjove ende af tabellen efter 19 kampe. Der er dog lang vej til slutspillet i NHL. Billetterne til den afgørende del af sæsonen uddeles efter 82 spillerunder.

Ved stillingen 1-1 trykkede danskeren af mod mål, og hans holdkammerat Patrik Laine rettede skuddet af, så det gik i mål.

Den danske ishockeyspiller er en del af en farlig offensiv for tiden. Winnipeg har i de sidste fire kampe en målscore på 15-5.

Ehlers har lavet 13 point i sine 19 kampe for Winnipeg i denne sæson. Det er blevet til otte mål og fem assister for den lynhurtige dansker.

Lars Eller og Washington Capitals vandt 3-1 over Minnesota Wild. Danskeren gjorde ikke det store væsen af sig for Washington, der har 11 sejre, 9 nederlag og et enkelt nederlag i overtid.