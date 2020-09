Andenseedet østriger avancerer sikkert i US Open

Den andenseedede østriger skulle kun bruge tre sæt på at booke en plads i grand slam-turneringens tredje runde.

Dominic Thiem fejede indiske Sumit Nagal af vejen, da han torsdag uden problemer spillede sig videre i US Open.

Sumit Nagal blev besejret med cifrene 6-3, 6-3, 6-2.

Thiem kom hurtigt på sejrskurs i første sæt, da han brød til 2-0. Nagal fik dog senere udlignet til 3-3, men så trak østrigeren fra og sikrede sig sættet i overbevisende stil.

Andet sæt blev vundet efter tre østrigske servebrud, hvoraf det sidste var for sætsejren.

Tredje og sidste sæt fulgte en lignende opskrift. Tidligt servebrud af Thiem, hvorefter han cruisede til sejr.

Tidligere torsdag gik norske Casper Ruud videre, da hans estiske modstander trak sig cirka midt i tredje sæt. Nordmanden havde vundet de første to.

Natten til fredag skal den tredjeseedede russer Daniil Medvedev i aktion mod Christopher O'Connell fra Australien. Andy Murray skal også forsøge at avancere, når han står over for canadiske Felix Auger-Aliassime.