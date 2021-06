Andenseedet får sved på panden mod britisk wildcard-spiller

Hviderusseren Aryna Sabalenka er seedet som nummer to i Wimbledon, mens britiske Katie Boulter var med på et wildcard.

Med cifrene 4-6, 6-3, 6-3 lykkedes det Sabalenka at avancere i tennisturneringen trods den bøvlede start.

Selv om Sabalenka er næsten to år yngre end Boulter, har hviderusseren vundet ti WTA-titler i single og indtjent mere end ti gange så mange præmiepenge som onsdagens modstander.

Men at der skulle være 215 pladser til forskel på verdensranglisten, var ikke til at se.

Undertippede Boulter vandt et tæt første sæt, hvor hun brød modstanderen to gange, hvilket for alvor tændte op under det britiske publikum.

Trods opbakningen fra lægterne kunne hun ikke finde samme opskrift i de efterfølgende sæt. Det lykkedes kun at bryde Sabalenkas serv en gang på de to sæt, mens den andenseedede modstander blev noteret for fire servegennembrud.

Derfor gjorde det ikke så meget, at Sabalenka samlet set lavede mere end dobbelt så mange uprovokerede fejl som Boulter.

32.-seedede Ekaterina Alexandrova eller kvalifikationsspilleren María Camila Osorio Serrano venter i næste runde.

Kvindernes turnering er blevet ramt af et par prominente afbud. Nummer to i verden Naomi Osaka og nummer tre Simona Halep har af forskellige årsager valgt at blive væk fra turneringen.

Tirsdag måtte amerikaneren Serena Williams desuden trække sig med en skade i første runde.

Grand slam-turneringen blev ikke afviklet sidste år på grund af coronapandemien.