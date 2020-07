Andenplads og mere ferie er Ståle Solbakkens nye mål

Midt i midtjydernes guldfest var nordmanden ikke bleg for at rose den midtjyske præstation, men hans store fokus er nu at sikre andenpladsen i Superligaen.

- Vi skal have friskheden på plads og være udhvilede. Det er meget vigtigt at blive nummer to, for så får spillerne ferie og en større pause i forhold til Europa League og det hele, siger nordmanden.

Holdet, der slutter på tredjepladsen, indtræder senere i kvalifikationen til Europa League i den kommende sæson. Dermed begynder opstarten også senere.

Som det ser ud med fire runder tilbage, har FCK på andenpladsen fire point ned til AGF, men heldigvis for FCK tabte aarhusianerne torsdag aften til AaB.

FCK har desuden en uafsluttet Europa League-ottendedelsfinale mod Istanbul Basaksehir i sigte 5. eller 6. august. Men den er Solbakken ikke klar til at tale om.

- Det kan vi ikke tænke på nu. Nu må vi tage andenpladsen. AGF tabte, og det var godt for os. Men vi har AGF indbyrdes, og vi har Brøndby i weekenden, siger han.

Ifølge FCK-nordmanden har guldet ikke været et reelt tema i et stykke tid. Han kalder midtjydernes mesterskab "fuldt fortjent på alle parametre", men han regner med en helt anden situation i næste sæson.

- Jeg bliver overrasket, hvis ikke det bliver et tæt løb. Det er ikke længe siden, at vi havde en mareridtsæson for to år siden.

- Der kan ske meget på en sommer, men det er klart, at de har momentum, som vi skal ødelægge. De (FC Midtjylland, red.) har en optimisme og en opportunisme, men vi skal først og fremmest få de spillere tilbage, som har været væk længe, siger han.

Omvendt forventer han også, at FC Midtjyllands hold kan blive endnu bedre.

- Nogle af deres unge spillere bliver bedre. Den unge svensker på midten (Jens-Lys Cajuste, red.) er god, og med Frank Onyeka og Evander har de et kanonhold. Der er mange unge og mange dygtige med rutine. Det er et atletisk hold, så det er absolut et godt hold, siger han.