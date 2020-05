Analytiker fortsætter på landsholdet under Hjulmand

Mounir Akhiat, som blandt andet har ansvaret for at analysere modstandere og træningssessioner, fortsætter på holdet.

Landstræner Kasper Hjulmand er ved at have sin stab omkring fodboldlandsholdet på plads.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) søndag på sin hjemmeside.

- Data og analyse er vigtige grundpiller for os, og det er generelt en kompleksitet, vi skal forsøge at bryde ned i fodbold.

- Der sker meget i forhold til teknologi, kunstig intelligens og data, både i verden generelt, men også i fodbolden, og vi skal være med, knække koden og udnytte de muligheder, der er, siger Hjulmand.

Mounir Akhiat har været en del af staben på landsholdet siden 2016.

- Jeg er meget glad for, at Mounir fortsætter på holdet, da jeg anser ham for at være en stor kapacitet, som også bliver vigtig i vores videre arbejde med at udvikle området.

- Der kommer Mounir til at være helt central, ligesom han naturligvis også skal arbejde målrettet med de mere kamprelaterede data som en del af vores beredskab frem mod kampe og samlinger, siger Hjulmand.

Før den nuværende stilling hos DBU har Mounir Akhiat været ansat hos Brøndby, hvor han også arbejdede som analytiker.

Tidligere på ugen blev Ebbe Sand præsenteret som angrebstræner på landsholdet, ligesom det er blevet offentliggjort, at målmandstræner Lars Høgh fortsætter.

Derudover har Hjulmand udpeget spanske Ismael Camenforte López som ny fysisk træner.