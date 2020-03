Amstel Gold Race er aflyst på grund af coronavirus

Så måtte endnu et cykelløb bukke under for det hærgende coronavirus.

Arrangøren af cykelklassikeren Amstel Gold Race aflyser årets udgave af løbet, som skulle være kørt 19. april, på grund af coronavirus.

Det oplyser man på amstel.nl.

- Sikkerheden og sundheden for rytterne, vores besøgende og alle, som arbejder under Amstel Gold Race-weekenden, er altid det vigtigste, siger løbsdirektør Leo van Vliet til hjemmesiden.

- Selvfølgelig er dette en vanskelig beslutning at tage, og vi er meget kede af det.

Tirsdag blev en række andre store forårsklassikere aflyst, og set i det lys er ikke overraskende, at også Amstel Gold Race må lade livet i året.

- Vi arbejder et helt år på at skabe løbet, og vi forstår, at det er skuffende for alle deltagere, det være sig både professionelle ryttere og cykelfans. Men vi kan ikke undgå at træffe denne beslutning, siger løbsdirektøren.

Amstel Gold Race blev kørt første gang i 1966 og er blevet afviklet hvert år siden. Hvert år har bryggeriet Amstel været sponsor for løbet.

Endagsløbet køres i den hollandske Limbourg-provins og har siden 1989 været rangeret på øverste niveau hos Den Internationale Cykelunion (UCI).

To gange har en dansker vundet løbet. I 1997 triumferede Bjarne Riis, mens Michael Valgren kørte først over målstregen i 2018.

Hollænderen Jan Raas er løbets mest vindende gennem tiden med fem sejre på seks år mellem 1977 og 1982. Sidste år vandt landsmanden Mathieu van der Poel løbet.

En anden cykelarrangør, Flanders Classics, meddelte ligeledes onsdag, at også løbene Scheldeprijs og De Brabantse Pijl er aflyst. Begge løb skulle også være kørt i april.

I forvejen havde arrangøren aflyst blandt andet Flandern Rundt og Gent-Wevelgem.