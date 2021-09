Amerikanske golfprofiler åbner Ryder Cup med føring

Det amerikanske hjemmepublikum fik en del at juble over, da Ryder Cup fredag eftermiddag dansk tid blev sat i gang.

Det er status efter turneringens første fire golfdueller. Senere fredag venter der fire mere.

Der er 28 point at spille om i Ryder Cup. USA skal op på 14,5 point for at vinde, mens Europa som forsvarende mester kan nøjes med 14 og uafgjort for at holde fast i trofæet.

Der spilles hulspil ved Ryder Cup. Turneringen blev sat i gang med fire foursomes. Her kæmper USA og Europa mod hinanden to og to. Hver duo har én bold, som de to spillere skiftes til at slå til.

Europa kom først på tavlen, da dagens første dyst endte med en sejr til den spanske duo Jon Rahm og Sergio García. De vandt 3&1 over Justin Thomas og Jordan Spieth, hvilket vil sige, at spanierne førte med tre huller, da der manglede at blive spillet ét.

USA var dog godt kørende i de andre dueller, og inden længe havde Dustin Johnson og Collin Morikawa udlignet til 1-1 ved at vinde 3&2 over engelske Paul Casey og norske Viktor Hovland.

Patrick Cantlay og OL-vinderen fra Tokyo, Xander Schauffele, tog derefter en sejr på 5&3 over Rory McIlroy og Ian Poulter, så USA kom på 2-1.

Brooks Koepka og Daniel Berger sluttede af med at vinde 2&1 over en engelsk duo med Ryder Cup-veteranen Lee Westwood og Matthew Fitzpatrick.

Senere fredag venter fire fourballs. Her kæmper holdene igen mod hinanden to og to, men modsat i foursomes så har hver spiller en bold. Den, der bruger færrest slag, vinder hullet for sit hold.

Lørdag skal der igen spilles fire foursomes og fire fourballs, inden der er 12 singler på programmet søndag. I single kæmper spillerne mod hinanden en mod en. Det er stadig hulspil.

Ryder Cup afholdes på banen Whistling Straits nær byen Kohler i delstaten Wisconsin.