Amerikansk speedwaylegende indstiller karrieren

Greg Hancock deltog ikke i den seneste udgave af VM-serien i speedway sidste år, da han valgte at støtte sin kræftsyge kone, og det bliver altså ikke til flere løb på højeste niveau for den 49-årige speedwaylegende.

- Jeg har i de seneste 12 måneder haft meget tid til at reflektere over en fantastisk karriere, efter at jeg gik glip af en hel sæson.

- I det seneste år har jeg taget mig af min kone og min familie, og det har på mange måder forandret mit liv, og det har sat mit liv i perspektiv.

- Jeg er glad for de resultater, jeg har opnået, og jeg mener, at det er tid til et nyt kapitel i mit liv. Det er den rette beslutning, uanset hvor vanskeligt det er at træffe beslutningen, siger Greg Hancock.

Greg Hancock blev individuel verdensmester første gang i 1997, og der skulle gå 14 sæsoner, før amerikaneren gentog succesen i 2011. Han blev verdensmester igen i 2014 og 2016.

Han var med, da grandprixserien så dagens lys i 1995, og frem til september 2014 stillede han op i samtlige 177 løb.

I alt deltog Greg Hancock i 218-grandprixer og scorede i alt 2655 point i 1248 heats, hvilket er rekord.

Greg Hancock er i besiddelse af to yderligere rekorder i VM-serien, da han har vundet flest heats og har kørt flest finaler.

I alt blev det 455 gange til sejre i et heat, og han var med i 92 grandprixfinaler og er noteret for 21-grandprix-sejre.

Tre af VM-titlerne blev sikret, efter at Greg Hancock var fyldt 40 år, og han er dermed også den ældste verdensmester nogensinde.

Greg Hancock forventer at bevare sin tilknytning til sporten.

- Jeg har planer, som gør, at jeg bevarer en tæt tilknytning til sporten, og det vil vise sig i de kommende uger, lyder det fra Hancock.