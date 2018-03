Amerikansk servetårn møder tysk tenniskomet i Masters-finale

Det amerikanske servetårn, der er over to meter høj, vandt semifinalen med 6-1, 7-6.

Isner servede i vanlig stil forrygende og gav intet fra sig i sine egne partier.

Derimod formåede han særligt i første sæt at gøre Del Potros servepartier lige. Amerikaneren brød ved første mulige lejlighed til 2-0 og gentog bedriften til 5-1, inden han servede sættet sikkert hjem.

Argentineren kom bedre med i andet sæt, men han havde stadig intet at skulle have sagt i Isners servepartier.

Ved stillingen 4-4 spillede Isner sig til en åbning i Del Potros serveparti, men argentineren afværgede en breakbold med en hård serv og bragte sig kort efter på 5-4.

Servegennembruddet udeblev i sættet, og dermed måtte spillerne ty til afgørelse i tiebreak.

Her bragte Isner sig på 3-0, inden han spillede sig til fire matchbolde ved 6-2. Isner, der rangerer som nummer 17 i verden, udnyttede den første af slagsen.

I finalen kommer han til at stå over for Alexander Zverev.

Den fjerdeseedede tysker slog i sin semifinale spanieren Pablo Carreño Busta 7-6, 6-2.

20-årige Zverev har dermed mulighed for at tage sit syvende trofæ på ATP-touren og sin tredje Masters-titel, når han står over for Isner i søndagens finale.

De to har mødt hinanden tre gange tidligere, og det er endt med tysk sejr hver gang.

Sidste gang, de to mødtes, var i semifinalen ved Italian Open, hvor Zverev vandt i tre sæt.