Amerikansk investor køber fodboldklubben Sønderjyske

Investoren køber ud over fodboldafdelingen i Sønderjyske også Sønderjyske Ejendomme A/S.

Resten af selskabet Sønderjysk Elitesport A/S, som også tæller håndbold og ishockey, pilles der ikke ved.

- Salget giver Sønderjyske Fodbold mulighed for at konsolidere sig yderligere i Superligaen, og det giver utvivlsomt mulighed for, at der kan lægges yderligere lag på den gode sportslige udvikling.

- Salget indebærer en betydelig økonomisk konsolidering, der ikke kan undgå også at få betydning for de sportslige ambitioner, oplyser Sønderjyske.

Købet af Sønderjyske beskrives som et privat familieprojekt.

Familien Platek har med interesse fulgt de seneste Sønderjyske-kampe, hvor Amanda Platek, datteren, har været til stede ved de seneste hjemmekampe.

Hun er sin families vegne begejstret for at annoncere samarbejdet med Sønderjyske.

- Jeg har rejst til Haderslev ved flere lejligheder, hvor jeg har oplevet den loyale gruppe af stab, spillere og ivrige fans.

- Den utrolige støtte fra hele regionen har ført til den succes, Sønderjyske har oplevet.

- Vi ser frem til at samarbejde med klubben og fastholde de vedvarende traditioner og samtidig begynde en ny æra med vækst, siger Amanda Platek til klubbens hjemmeside.

Salget er effektueret, men Sønderjyske og Platek-familien ønsker ikke at offentliggøre økonomien i salget.

Sønderjyske har i 13 sæsoner i træk været en del af Superligaen med et pokalmesterskab, en sølvmedalje og to gange europæisk deltagelse som højdepunkterne.