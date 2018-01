Amerikansk gymnastikstjerne: Holdlæge sexmisbrugte mig

Mandag valgte den 20-årige gymnastikdarling at afsløre en anden side af livet som stjerne på det amerikanske landshold. På Twitter fortæller Biles, at hun blev sexmisbrugt af en tidligere holdlæge.

Afsløringen kommer, efter at flere andre gymnaster har fortalt lignende historier om lægen Larry Nassar.

- De fleste af jer kender mig som en glad, fnisende og energisk pige.

- Men på det seneste har jeg følt mig en smule ødelagt, og jo mere jeg prøver at få stemmen ud ad hovedet, jo højere skriger den. Jeg er ikke længere bange for at fortælle min historie.

- Jeg er også en af de mange, der har overlevet Larry Nassars sexmisbrug, skriver Simone Biles på Twitter.

Hun beskriver Nassars opførsel som "fuldstændig uacceptabel og frastødende", og det gør blot sexmisbrugen endnu værre, at hun var blevet bedt om at stole på ham.

Den tidligere holdlæge er under anklage for at have misbrugt mere end 100 unge kvindelige gymnaster.

I december blev Nassar idømt 60 års fængsel i en sag om besiddelse af børnepornografi, efter at der blev fundet mere end 37.000 billeder og videoer på hans computer.

Lægen risikerer yderligere 40 til 125 års fængsel, da han har erklæret sig skyldig i misbrug af syv piger.

I mere end to årtier var Larry Nassar tilknyttet lægestaben på det amerikanske gymnastiklandshold sideløbende med et job på Michigan State University.

Ud over Simone Biles er blandt andre Aly Raisman, Gabby Douglas og McKayla Maroney stået offentligt frem og fortalt, at lægen misbrugte dem. De er ligesom Biles olympiske medaljevindere.