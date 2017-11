Amerikansk gymnastiklæge indrømmer seksuelle overgreb

Den tidligere læge for det amerikanske gymnastiklandshold Lawrence Nassar - også kendt som Larry Nassar - erklærede sig onsdag skyldig i, at han i syv tilfælde har overtrådt reglerne for seksuel adfærd mod mindreårige.

Dermed kan han ifølge nyhedsbureauet AFP se frem til en straf på op mod 25 års fængsel.

Af de syv ofre, som han indrømmer at have forulempet, var tre af dem under 13 år på tidspunktet for forbrydelsen, mens de fire andre var mellem 13 og 15 år.

Han er tiltalt for at have begået 22 seksuelle overgreb under dækning af, at han ville tilbyde gymnasterne medicinsk behandling.

Iført håndjern foran retten kunne Nassar fortælle, at han havde bedt for sine ofre og var "forfærdelig ked af" sine forbrydelser.

I tre årtier var Nassar tilknyttet USA Gymnastics - svarende til det nationale gymnastikforbund - og han var blandt andet med til fire olympiske lege.

OL-guldvinderne McKayla Maroney og Aly Raisman er blandt dem, som har stået frem og har sagt, at de var blandt ofrene for Lawrence Nassars overgreb.