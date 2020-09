Amerikansk golftalent styrer mod majortriumf

Med en tredje runde i 65 slag - fem under banens par - slog Wolff sig lørdag op på førstepladsen i det stærkt besatte felt.

Den 21-årige amerikaner Matthew Wolff har sat kursen mod karrierens største golftriumf ved majorturneringen US Open.

Amerikaneren har et forspring på to slag til landsmanden Bryson DeChambeau inden sidste runde, der spilles søndag.

Wolffs stærke tredje runde blev især grundlagt på banens første ni huller, hvor amerikaneren lavede hele fem birdies.

På de sidste ni huller blev det til syv par og en bogey på hul 16, inden amerikaneren sluttede, som han begyndte, med en birdie på hul 18.

Formår den unge amerikaner at holde fast i føringen på søndagens sidste runde, så bliver han den yngste spiller siden 1913 til at vinde US Open.

En imponerende bedrift med tanke på, at turneringen på Winged Foot Golf Club i Mamaroneck i delstaten New York er hans bare anden majorturnering i karrieren.

- Det er meget tidligt i min karriere, men jeg føler, at jeg har evnerne til at vinde, siger han på et pressemøde efter runden.

Matthew Wolff fik sin majordebut i sidste måned ved PGA Championship. Her sluttede han på en delt fjerdeplads.

Den nordirske golfstjerne Rory McIlroy gik også en rigtig fin tredje runde i to slag under par, hvilket sendte ham 15 placeringer op ad ranglisten til en øjeblikkelig syvendeplads.

Amerikanske Patrick Reed, der førte US Open efter fredagens anden runde, havde til gengæld en forfærdelig dag lørdag.

Han gik tredje runde i syv slag over par og ligger nu på en delt 11.-plads.

Den amerikanske verdensetter Dustin Johnson har på intet tidspunkt for alvor haft tur i den under årets US Open. Han ligger på en delt 21.-plads.