Amerikansk golfstjerne ryger ud af top-100 efter 28 år

I størstedelen af sin professionelle karriere har han været regnet som en af sportens fremmeste spillere. Siden 2013 er der dog blevet længere mellem turneringssejrene, og i roligt tempo er han dumpet ned på verdensranglisten.

Selv om han står noteret for 54 turneringssejre som professionel, og fem af dem er vundet i majorturneringer, har "Lefty" aldrig været nummer et i verden.

Til gengæld har han rekorden for at have tilbragt mest tid på verdensranglistens andenplads. Samlet har han været nummer to i verden i en periode på 270 uger, hvilket svarer til lidt over fem år. I samtlige de uger lå han bag superstjernen Tiger Woods.

Derudover er Mickelson noteret for 11 andenpladser i majorturneringer, hvorfor han i en årrække var omtalt som golfens "evige toer".

Rasmus Højgaard er den eneste dansker, der ligger foran Phil Mickelson på verdensranglisten. Teenageren fra Billund ligger nummer 76 i verden. Den næstbedste dansker er Joachim B. Hansen, der ligger nummer 154.