Amerikansk golfspiller vinder sæsonfinale og enorm præmie

Den store pengepræmie svarer til 94,5 millioner kroner.

Inden mandagens afsluttende runde af Tour Championship havde Johnson, der er nummer et på verdensranglisten, et forspring på fem slag.

Han kom gennem de 18 huller i to slag under par og sluttede sammenlagt tre slag foran nummer to.

- Det er et meget svært trofæ at vinde, siger den 36-årige Johnson om FedEx Cuppen.

- Jeg havde en masse gode spillere lige i hælene, og det blev tæt til sidst.

Xander Schauffele og Justin Thomas var på et tidspunkt kun to slag efter, men Johnson lod sig ikke indhente.

De bedste 30 spillere i løbet af hele sæsonen på PGA Tour var kvalificeret til sæsonfinalen.

Sidste års vinder, nordireren Rory McIlroy, sluttede på en delt ottendeplads.