Amerikaner spænder ben for Torpegaards French Open-drøm

På gruset i Paris vandt amerikaneren Jack Sock sikkert med 6-2, 6-4 på lidt under halvanden time.

Selv om Torpegaard er rangeret højere på verdensranglisten end Sock, var der langtfra tale om nogen ønskemodstander. Så sent som i marts 2018 var Jack Sock således en del af top-10 på verdensranglisten i single.

Hans fornemmeste meritter er dog hentet i double, hvor han har vundet Wimbledon to gange og US Open en enkelt gang.

Amerikaneren viste fra første parti, at der var en niveauforskel på de to spillere. I både første og andet sæt åbnede Sock med at bryde Torpegaards serv, og i ingen af sættene kom der noget modsvar fra danskeren, som i alt missede tre breakbolde i kampen.

Den 26-årige dansker havde brug for tre sejre i træk for at nå hovedturneringen i Paris, men blev altså bremset i første forsøg.

Han er aldrig nået længere end til anden runde i kvalifikationen til en grand slam-turnering.