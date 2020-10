Amerikaner sender halvskadet Tauson ud af French Open

Clara Tauson spillede med en forbinding om sit venstre lår, og det var tydeligt, at skaden hæmmede hende.

Det kom til at præge kampen mellem verdensranglistens nummer 57 og Tauson, der er nummer 188.

Collins var nådesløs i et første sæt, der blev præget af korte dueller. Amerikaneren bragte sig foran 2-0. Tauson fik udlignet til 2-2, inden Collins vandt de næste fire partier.

Efter at danskeren havde tabt første sæt klart, fik hun i opholdet mellem første og andet sæt behandling af en fysioterapeut og modtog nogle smertestillende piller.

Med stive bevægelser lykkedes det at holde serv og derefter bryde Collins, så hun var foran med 2-0, men herefter tog amerikaneren over og vandt de næste fire partier.

Da Danielle Collins bragte sig foran 3-2 var det med en listig stopbold helt oppe ved nettet, som den halvskadede Tauson var uden chance for at nå hen til.

Trods tydelige smerter havde Tauson sat sig for at spille kampen til ende, og det lykkedes at få reduceret til 3-4 ved at holde serv.

Collins tog det næste parti, men det var som om, at nervøsiteten ramte hende, da kampen skulle afgøres. Trods flere krampagtige slag lykkedes det alligevel Collins at slutte kampen af med endnu et servegennembrud.

Clara Tauson havde spillet sig vej ind i hovedturneringen i Paris gennem kvalifikationen. Det var samtidig hendes debut i en grand slam-turnering på seniorniveau.

Trods torsdagens nederlag har French Open vist, at Tauson allerede nu har niveau til at udfordre spillere, der rangerer langt over hende.

Mens danskeren nu forlader Frankrig, så skal Danielle Collins i tredje runde op mod vinderen af et opgør mellem Garbiñe Muguruza fra Spanien og Kristyna Pliskova fra Tjekkiet.