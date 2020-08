Amerikaner overtager førstepladsen i golfmajor

I sidste års udgave af turneringen var han tæt at hente sejren, men endte to slag efter vinderen.

Kineseren Haotong Li, som indledte lørdagens spil i spidsen for feltet, faldt tilbage til en 13.-plads efter en runde i tre slag over par.

Dustin Johnson er ni slag under par. Blandt de nærmeste forfølgere er Brooks Koepka, der har vundet majorturneringen de seneste to år, syv slag under.

Skulle Koepka genvinde titlen, bliver han den første spiller siden 1950'erne til at vinde den samme majorturnering tre gange på stribe.

Tiger Woods kan se tilbage på fire sejre i PGA Championship i karrieren, men sandsynligheden for en femte titel er lille. Woods brugte for anden dag i træk to slag over par og faldt yderligere tilbage i stillingen til en delt 59.-plads.