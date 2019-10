Se billedserie Amalie Kudsk, som går i 3.g på Solrød Gymnasium spiller i disse dage ungdomsVM i badminton i Rusland

Amalie spiller U-VM i badminton i Rusland

Amalie Kudsk har været rigtig mange timer på badmintonbanerne i Solrød Idrætscenter, men i de her dage spilles kampene langt hjemmefra

Sport - 05. oktober 2019 kl. 19:31

Amalie Kudsk, som går i 3.g på Solrød gymnasium, er i Kazan i Rusland for at deltage i U-VM i badminton.

- Jeg er rigtig glad for og stolt over at være blevet udtaget og glæder mig til at spille kampe med unge fra hele verden. Jeg håber selvfølgelig på at vinde nogle af kampene, men jeg tror, det bliver en fed oplevelse uanset hvad, fortæller Amalie.

Netværk Det er ikke første gang Amalie rejser uden for landets grænser til turneringer, og hun og de 13 andre unge, danske talenter kender hinanden godt.

- Det er lidt specielt, for der er selvfølgelig rigtig meget konkurrence, men vi er også gode venner i den danske gruppe. Og så er det sjovt at møde unge fra fx Kina, Færøerne og Rusland både inde- og udenfor banen, fortæller Amalie og fortsætter:

- Der er jo mange af modstanderne fra udlandet, vi har mødt i andre turneringer, så efterhånden får man også netværk og venner fra mange andre lande.

Bag sådan en udtagelse ligger benhård disciplin og rigtig meget daglig træning. Der skal prioriteres skarpt, når Amalie samtidig er i gang med at gennemføre en gymnasieuddannelse.

- Man er jo ikke så gammel, når man trækker sig fra badminton på eliteniveau, så jeg skal også kunne lave noget derefter, og jeg vil gerne have en uddannelse, forklarer hun.

Heldigvis er det i Solrød muligt at tage gymnasiet på 4 år, så jeg får lidt mere luft til træning og turneringer, fortæller hun.

Deltagelsen i VM strækker sig for eksempel over to uger, men lærerne giver besked om lektier i god tid, så Amalie også kan arbejde med det, mens hun er af sted.

- Så tilpasser vi mine afleveringer, så det bliver muligt for mig at få dem lavet. Mine klassekammerater bakker mig også op og følger med i, hvad jeg laver. Det kan godt være lidt svært at få det hele til at nå sammen, men jeg oplever at få opbakning både fra klassen, skolen og min familie, og det betyder rigtig meget, fortæller hun.

Når Amalie afslutter studentereksamen om godt 1½ år, skal hun have et par år med fuld fokus på badminton for at se, hvor langt den drøm kan bære.

- Men jeg vil også have en videregående uddannelse. Alle de store badmintonnavne i Danmark har taget uddannelser på et tidspunkt, og der er mange spændende ting at læse, slutter Amalie.

Lige nu gælder det dog U19-holdet og de single- og doublekampe, hun skal spille før efterårsferien ved verdensmesterskaberne. Og så fortsætter træningen på skolebænken og badmintonbanen for at blive endnu dygtigere.