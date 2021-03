Vincent Kriechmayr vandt sin første disciplintitel uden at komme i aktion i sidste løb.

Alpine konkurrencer er aflyst og vindere er kåret

World Cup-konkurrencerne i de alpine skidiscipliner super-G og styrtløb er blevet afsluttet med lidt af et antiklimaks.

På grund af tåge kunne de sidste løb ikke afvikles i schweiziske Lenzerheide onsdag og torsdag, og dermed er vinderne fundet.

Det meddeler Det Internationale Skiforbund på sin hjemmeside.

Rækkefølgen er den samme, der gjaldt efter den seneste World Cup-afdeling i Saalbach-Hinterglemm.

Dermed sikrede østrigeren Vincent Kriechmayr sig herrernes disciplintitel i super-G uden konkurrence.

Efter det seneste løb havde schweizeren Marco Odermatt ellers bragt en smule spænding tilbage med en sejr, men den udebliver altså.

Det er første World Cup-titel for Kriechmayr, der for nylig vandt guld i de to fartdiscipliner ved VM.

Lara Gut-Behrami fra Schweiz havde allerede sikret sig super-G-titlen hos kvinderne før det aflyste løb.

Onsdag blev titlerne i styrtløb fordelt, og her løb schweizeren Beat Feuz og italieneren Sofia Goggia med titlerne for henholdsvis mænd og kvinder.

Der resterer fortsat konkurrencer i slalom og storslalom, før sæsonen er slut.

De aflyste konkurrencer betyder dog, at franskmanden Alexis Pinturault er tæt på en samlet sejr på tværs af discipliner hos herrerne. Det samme gælder slovakiske Petra Vlhová i kvindernes samlede stilling.