Alle tog fejl af fænomenet Tadej Pogacar

Før lørdagens enkeltstart troede end ikke Pogacar selv på, at han kunne vinde Touren. Men det er ikke første gang, han har overrasket større og ældre rivaler.

For et år siden talte man om, at Tour de France stod foran en Egan Bernal-æra. Den er foreløbig afblæst, i hvert fald sat på pause.

Spåmænd og eksperter havde glemt at tage højde for Tadej Pogacar, som med sine mirakuløse bedrifter i den Tour, der sluttede søndag, fremstår som et lige så godt bud på fremtidens stjerne i det opslidende etapeløb.