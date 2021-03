Alle indonesiske spillere er udelukket fra All England

De indonesiske badmintonspillere er blevet udelukket fra turneringen All England.

Det skyldes en coronasmittet person om bord på spillernes fly på vej mod England.

Det oplyser Det Internationale Badmintonforbund (BWF) natten til torsdag i en meddelelse.

- I overensstemmelse med den britiske regerings krav skal hele holdet gå i selvisolation i ti dage fra den dato, som de opholdt sig i flyet, efter at en person, som rejste med flyet, er blevet testet positiv for covid-19, skriver BWF.

Alle modstandere i næste runde får en walkover, og alle resultater indtil nu gælder fortsat, oplyser forbundet.

Det danske herredoublepar Lasse Mølhede og Jeppe Bay er på grund af udelukkelsen allerede nu klar kvartfinalen ved All England.

De skulle have mødt andenseedede Mohammad Ahsan og Hendra Setiawan fra Indonesien torsdag, oplyser Badminton Danmark.

Blandt de mange stjerner, som bliver udelukket, er den indonesiske doublespiller Markus Gideon, der normalt danner par med Kevin Sakamuljo.

- Vi er chokerede over her til aften at høre nyhederne om, at vi er blevet udelukket fra All England (...), skriver Gideon på Instagram.

- Det må noteres, at BWF har fejlet i at organisere dette. Før flyturen blev alle på det indonesiske hold testet negative, og vi er alle sammen blevet testet igen, efter at vi nåede frem til hotellet.

Nogle af de andre store indonesiske navne, der trækkes ud af turneringen, er Anthony Ginting og Jonathan Christie i herresingle.

All England har på grund af corona været præget af kaotiske tilstande i perioder.

Således opstod der tirsdag tvivl om, hvorvidt de danske spillere ville kunne få lov til at spille, fordi assisterende træner Thomas Stavngaard var blevet testet positiv for coronavirus.

Men sent tirsdag aften blev Thomas Stavngaard testet igen, og denne gang var resultatet negativt.

Derfor fik det danske hold lov til at stille op.